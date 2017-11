The winners of the ABC11 Secret Santa Sweepstakes are:iPhone Winner:Monica Shea-HendersonBelk $100 Gift Card Winners:Chris HopperMaurice HatcherHilda ZimmerNoor AsfourDisney Store $100 Gift Winners:Blair WatkinsRichard ColbyRikki KellerRise Biscuit and Donuts Year of Donuts WinnerLandon Carroll