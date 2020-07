El gobernador Cooper anunció el lanzó de nuevas herramientas en línea para ayudar con COVID-19

En español:

Comprobar Mis Síntomas (Check My Symptoms), es un sitio de web público que permite que personas ingresen sus síntomas para determinar si deben considerar hacerse una prueba de COVID-19. Si la prueba es recomendada, la persona recibirá un enlace a una lista de lugares de prueba por correo electrónico o texto.

Encontrar un lugar de prueba (Find My Testing Place), es un sitio de web público que permite a las personas ingresar su condado o código postal y tener acceso a una lista de lugares de prueba en línea. Para ver la lista de lugares en español en línea, usted puede elegir "español" en la caja amarilla

La herramienta de Equipo Comunitario COVID-19 (CCTO siglas en ingles), es un programa/software en línea protegido con contraseña que ayuda a las personas a observar sus propios síntomas si el Equipo Comunitario COVID-19 les ha indicado que debe hacerlo.

RALEIGH, N.C. (WTVD) -- Gov. Roy Cooper announced Monday that the North Carolina Department of Health and Human Services has launched new online tools to help Spanish-speaking North Carolinians to determine whether they should consider being tested for COVID-19 and help individuals monitor their symptoms if they have tested positive for or been exposed to COVID-19."Reliable information is a powerful tool to fight COVID-19. This Spanish language symptom checker will help people identify symptoms and then connect them with resources to know where to get tested. All of this is important to slowing the spread of the disease," Cooper said.El gobernador Roy Cooper anunció que el Jueves que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) lanzó nuevas herramientas en línea para ayudar a los norcarolinianos que hablan español a determinar si deberían considerar hacerse la prueba de COVID-19 y ayudar a las personas a monitorear sus síntomas, si han dado positivo, o han estado expuestos a COVID-19."La información confiable es una herramienta poderosa para combatir COVID-19. La herramienta llamada "Comprobar Mis Síntomas" en español ayudará a las personas a identificar los síntomas y luego los conectará con herramientas para saber dónde hacerse la prueba. Todo esto es importante para frenar la propagación de la enfermedad ", dijo el gobernador Cooper."Estoy muy preocupada por la salud de nuestra comunidad latina/hispana que ha sido duramente afectada por la pandemia", dijo la secretaria del NCDHHS, Mandy Cohen, MD. "Esta nueva herramienta es una forma de ayudar a los miembros de nuestra comunidad hispanohablante a protegerse a sí mismos. y a sus familias."La población hispana de Carolina del Norte está siendo afectada de manera desproporcionada por COVID-19. A mediados de julio, nuestra población hispana representa el 44 por ciento de los casos en los cuales se conoce el origen étnico, aunque representan el 9 por ciento de la población del estado. Muchos en la comunidad hispana trabajan en industrias esenciales en las que Carolina del Norte depende, como la construcción, el cuidado infantil y el procesamiento de alimentos.Las nuevas herramientas en línea tienen la intención de ayudar a las personas en caso necesitan hacerse una prueba, como obtener una prueba y como observar sus propios síntomas si se les ha aconsejado hacerlo. Estas herramientas incluyen:"Estamos dando prioridad en contratar personal bilingüe para apoyar a nuestra comunidad de habla hispana. Estamos progresando, pero todavía tenemos trabajo por hacer," dijo la Secretaria Cohen.Toda la información provista al Equipo de Comunidad es confidencial, y la información personal o los nombres no serán revelados a nadie. Cualquier información que se comparta con el Equipo Comunitario COVID-19 es un registro de salud privado y es estrictamente confidencial. La información personal no se compartirá con otras agencias gubernamentales, y los nombres de personas y contactos no se divulgarán ni compartirán.El Equipo de Comunidad trabajará para conectar a cualquier persona que necesite ayuda adicional mientras monitorean sus síntomas o se quedan en casa con las herramientas que necesitan. Su nombre podría ser compartido en este caso, con su permiso.