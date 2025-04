ABC11 Together Perspectives for April: Walk ALS Triangle and Dogwood Festival and Peak City Pig Fest

RALEIGH, N.C. (WTVD) -- ABC11 Together Perspectives for April features:

Walk ALS Triangle

ABC11 is a proud sponsor of the Walk ALS Triangle as people gather to raise awareness of the disease and money for ALS research.

Fayetteville Dogwood Festival

The popular Fayetteville Dogwood Festival is back with family fun, food and local musical artists.

Peak City Pig Fest

The popular BBQ festival returns to downtown Apex in April.