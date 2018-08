Meet the new Miss North Carolina

The top 5 contestants

The 2018 Miss NC came to an end, and Laura Matrazzo, Miss Metrolina, took home the crown!Below is a breakdown of the top 5 and top 10 contestants.Miss Greater Carolina -- Autumn HubbardMiss Metrolina -- Laura MatrazzoMiss Charlotte -- Courtney SmithMiss Spivey's Corner -- Madison BryantMiss Greater Sampson County -- Grace Ann CarrollMiss Cabarrus County -- Kylee RussellMiss Wilmington -- Carli BatsonMiss Charlotte -- Courtney SmithMiss Raleigh -- Isabella GainesMiss Spivey's Corner -- Madison BryantMiss High Point -- Hannah Welborn LewisMiss Queen City -- Taylor FoleyMiss Greater Sampson County -- Grace Ann CarrollMiss Metrolina -- Laura MatrazzoMiss Greater Carolina -- Autumn Hubbard