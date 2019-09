Dancing with the Stars Live Tour 2020 dates announced

Dancing with the Stars is going back on tour!Kicking off in Richmond, Virginia on Jan. 9, the Live Tour 2020 will be the longest tour to date.The tour will feature dance performances from world-renowned dancers including Brandon Armstrong, Lindsay Arnold, Alan Bersten, Witney Carson, Val Chmerkovskiy, Sasha Farber, Jenna Johnson, Gleb Savchenko and Emma Slater.Tickets are on sale now and can be purchased here . VIP packages will be available here Dancing with the Stars - Live Tour 2020 is produced by Faculty Productions in association with BBC Studios.View the list of dates below:January 9 - Richmond, VA - Altria TheaterJanuary 10 - Atlantic City, NJ - The BorgataJanuary 11 & 12 - Uncasville, CT - Mohegan SunJanuary 14 - Rochester, NY - Auditorium TheatreJanuary 15 - Albany, NY - Palace TheatreJanuary 16 & 17 - Boston, MA - Wang TheatreJanuary 18 - Bethlehem, PA - The Wind Creek Event Center *Matinee & Evening ShowJanuary 19 - New Brunswick, NJ - State TheatreJanuary 21-23 - Lancaster, PA - American Music TheatreJanuary 24 - Washington DC - MGM National HarborJanuary 25 - Verona, NY - Turning StoneJanuary 26 - Philadelphia, PA - The MetJanuary 28 - New York, NY - Radio City Music HallJanuary 29 - Pittsburgh, PA - Benedum CenterJanuary 30 & 31- Niagara Falls, ON - Avalon Ballroom Theatre - Fallsview CasinoFebruary 1 - Windsor, ON - Caesars *Matinee & Evening ShowFebruary 4 - Akron, OH - Akron Civic TheatreFebruary 5 - Columbus, OH - The PalaceFebruary 6 - Indianapolis, IN - The MuratFebruary 7 - Cincinnati, OH - Taft TheatreFebruary 8 - Rosemont, IL - Rosemont TheatreFebruary 9 - Appleton, WI - Fox CitiesFebruary 11 - Prior Lake, MN - Mystic Lake CasinoFebruary 12 - Ames, IA - Stephens AuditoriumFebruary 13 - Peoria, IL - Civic AuditoriumFebruary 14 - St. Louis, MO - Stifel TheatreFebruary 15 - Louisville, KY - Palace TheatreFebruary 16 - Nashville, TN - Grand Ole OpryFebruary 18 - Greenville, SC - Bon Secours Wellness ArenaFebruary 19 - Durham, NC - Durham Performing Arts CenterFebruary 20 - North Charleston, SC - North Charleston Performing Arts CenterFebruary 21 & 22 - Clearwater, FL - Ruth Eckerd HallFebruary 23 - Orlando, FL - Disney Hall *Matinee & Evening ShowFebruary 25 - Hollywood, FL - Seminole Hard RockFebruary 26 - Jacksonville, FL - Moran TheaterFebruary 27 - Atlanta, GA - The FoxFebruary 28 - Columbia, SC - Township AuditoriumFebruary 29 - Charlotte, NC - Ovens AuditoriumMarch 1 - Knoxville, TN - Civic AuditoriumMarch 3 - Huntsville, AL - Mark C. Smith Concert HallMarch 4 - Birmingham, AL - BJCC Concert HallMarch 5 - New Orleans, LA - Saenger TheatreMarch 6 - Shreveport, LA - Municipal AuditoriumMarch 7- Sugar Land, TX - Smart Financial CenterMarch 8 - Grand Prairie, TX - Verizon TheatreMarch 10 - Kansas City, MO - Arvest Bank TheatreMarch 11 - Omaha, NE - Ralston ArenaMarch 12 - Davenport, IA - Adler TheaterMarch 13 - Rockford, IL - Coronado AuditoriumMarch 14 - Milwaukee, WI - Riverside TheatreMarch 15 - Sioux City, IA - OrpheumMarch 17 - Colorado Springs, CO - Pikes PeakMarch 18 - Denver, CO - Paramount TheatreMarch 19 - Salt Lake City, UT - Eccles CenterMarch 20 - Boise, ID - Morrison CenterMarch 21 - Reno, NV - Grand Sierra CasinoMarch 22 - Stockton, CA - Stockton ArenaMarch 24 - Riverside, CA - Fox TheaterMarch 25 - Costa Mesa, CA - Segerstrom HallMarch 26 - San Diego, CA - Sycuan Casino ResortMarch 27 - Phoenix, AZ - Comerica TheatreMarch 28 - Indio, CA - Fantasy SpringsMarch 29 - Los Angeles, CA - Microsoft TheaterMarch 31 - Bakersfield, CA - Rabobank TheaterApril 1- Fresno, CA - SaroyanApril 2 - Redding, CA - Redding CivicApril 3 - Oakland, CA - ParamountApril 5 - Seattle, WA - WaMuApril 6 - Spokane, WA - First Interstate Center for the ArtsApril 7 - Portland, OR - Keller AuditoriumDancing with the Stars airs Monday nights at 8 to 10 p.m. EDT on ABC.