Check out the food at La Fiesta Del Pueblo 2017

Here's a look at some of the food you can expect to find:

La Fiesta del Pueblo is an annual celebration of Latino culture in downtown Raleigh.The free street party is on Sunday, September 24th this year, from noon to 7pm on Fayetteville Street.The celebration spans across many different nationalities, expressed through food, arts, and song and dance.Piña coladas, arepasArepas, empanadas, lemonadeRice & beans, shishkebab, jerk chicken, turkey legs, sweet plantains, potato balls, fried yucca, fried pork, tamales, chicken wings & friesPlato típico caribeño, lechón, frituras, empanadas, alcapurrias, bacalaítos, arroz con habichuelasChurros, chicharrones, elote, funnel cake, fried Oreos, aguas frescas, manzanas locasBurgers, hot dogs, chicken wings, French fries, chili friesTacos, empanadas, gorditas, sopes, quesadillas, burritos, tortas, elote, chicharrón, aguas frescasPupusas tacos, plato de carne y pollo asadoPupusas, tacosArepas, patacón, tequeños, pepitoQuesadillas, tacos, tortas, gorditas, burritos, elotes, aguas frescasFruit, nachos, esquites, beverages, tacos, pork prepared chipsEsquites, fruit salad, churrosTacos, burritos, tortas, quesadillas, tostadas, nachosArepas, pabellón criollo, hallaca con cochino y pan de jamón, cachitos, tostones, plátanos, jugosArtisanal ice creamShaved ice, lemonade and other beveragesShaved iceTropical/Italian ice in a variety of flavorsIce cream popsicles